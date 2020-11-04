Власти Италии ввели для жителей страны ограничение на перемещение. Уже с четверга итальянцам будет запрещено покидать жилище с 22:00 без уважительной причины.
Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Джузеппе Конте.
Также в стране начнут закрывать торговые центры по праздничным и выходным дням. Выставки и музеи перестанут принимать посетителей.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...