В Италии вводят комендантский час

Власти Италии ввели для жителей страны ограничение на перемещение. Уже с четверга итальянцам будет запрещено покидать жилище с 22:00 без уважительной причины.

Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Джузеппе Конте.

Также в стране начнут закрывать торговые центры по праздничным и выходным дням. Выставки и музеи перестанут принимать посетителей.