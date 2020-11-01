Армия Белоруссии приготовилась стрелять по протестующим

На въезде в Минск была замечена колонна бронетехники с пулемётами. В воскресенье в белорусской столице ожидается очередная акция протеста оппозиции. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что протесты в Белоруссии радикализировались и силовики готовы открывать огонь по протестующим.

С утра в Минск начали стягивать различную военную технику и внутренние войска.