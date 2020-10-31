Трамп всё ещё отстаёт от Байдена

За три дня до выборов президента США телеканал Fox News опубликовал собственный рейтинг кандидатов на пост главы государства, который формировался из результатов опроса общественного мнения с 27 по 29 октября.

Дональду Трампу удалось незначительно уменьшить разрыв с Джо Байденом, однако опередить своего оппонента нынешнему американскому лидеру не удалось.

Сейчас Трампа поддерживают 44% избирателей в то время как Джо Байден заручился поддержкой 52% американцев.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября, однако американцы могут принять участие в досрочном голосовании.