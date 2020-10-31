За три дня до выборов президента США телеканал Fox News опубликовал собственный рейтинг кандидатов на пост главы государства, который формировался из результатов опроса общественного мнения с 27 по 29 октября.
Дональду Трампу удалось незначительно уменьшить разрыв с Джо Байденом, однако опередить своего оппонента нынешнему американскому лидеру не удалось.
Сейчас Трампа поддерживают 44% избирателей в то время как Джо Байден заручился поддержкой 52% американцев.
Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября, однако американцы могут принять участие в досрочном голосовании.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?