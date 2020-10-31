Пашинян обратился к Путину за помощью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с неоднозначным заявлением.

Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой "начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности Армении". Об этом сообщили в армянском МИД.

В медиасфере пока нет понимания, что может скрываться за этой витиеватой формулировкой.