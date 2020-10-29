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"Лукашенко даёт сигнал": эксперт - о радикализации протестов в РБ

Несмотря на провал общенационального плана забастовки Светланы Тихановской, часть протестующих всё-таки пытается блокировать жизнедеятельность страны. Вопросу уделил особое внимание Александр Лукашенко.

"Лукашенко даёт сигнал": эксперт - о радикализации протестов в РБ

Президент отметил: так называемые протестуны перешли к радикальным мерам, что соответствующим образом отразится на действиях правоохранительных органов.

Перейдёт ли к радикальным действиям сам Лукашенко? Корреспондент "Правды. Ру" пообщался с Владимиром Шаповаловым, политологом, заместителем директора Института истории и политики МПГУ. 

Протестам нужна подпитка

"Прежде всего, последняя массовая акция протеста и нынешние действия, связанные с попыткой внести деструктивный элемент в работу предприятий, попытка прекратить их деятельность свидетельствует о том, что протесты действительно переходят от мирных и, в принципе, приемлемых в рамках современного государства форм, то есть массовых акций, разрешенных и неразрешенных, но, главное, что эти акции не являются насильственными, от мирных форм к формам, которые могут представлять существенную опасность для общества!, — уверен эксперт.

Шаповалов уверен: это на самом деле свидетельствует о том, что протесты радикализуются. Это связано, прежде всего, с тем, что на протяжении последних недель наблюдалась устойчивая тенденция к затуханию протеста, чему есть масса причин.

"Слова Лукашенко - предупреждение и сигнал"

Если протест не стимулировать извне, то он, скорее всего, спустя некоторое время прекратится. Обычно в такой ситуации (согласно сценарным технологиям "цветной революции") необходимы действия, которые встряхнут протестующих, придадут новый импульс протестам. Радикализация — один из таких импульсов.

"В этой ситуации, конечно, государство будет стремиться купировать подобного рода угрозы и вероятность того, что правоохранительные органы, выполняя свои непосредственные функции, будут стремиться к тому, чтобы в зародыше подавить разного рода насильственные действия, конечно, вполне вероятна, вполне ощутима.

Поэтому данные слова Александра Григорьевича нужно воспринимать не как угрозу, а как предупреждение и сигнал всем, в том числе сегменту обществу, который ориентируется на протестные действия, что в условиях радикализации протестов власть, конечно, будет переходить к более жёстким методам борьбы с ними", — резюмирует эксперт.

 

Специально для издания "Правда. Ру".

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