Музыковед: называя композиторов по фамилии мы пропагандируем расизм

Называть известных композиторов классической музыки просто по фамилии в наши дни может быть "вредно", говорится в статье, опубликованной в американском либеральном журнале Slate.

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Автор материала, Крис Уайт, доцент кафедры теории музыки Массачусетского университета в Амхерсте, утверждает, что некоторые композиторы, такие как Бетховен или Моцарт, часто упоминаются просто по фамилии, в то время как другие — нет:

"Фактически, продолжение использования таких мононимов сегодня может рассматриваться как устаревшее и вредное, — утверждает учёный. — Когда мы говорим: "сегодня вечером вы услышите симфонии Брамса и Эдмонда Деде", мы лингвистически рассматриваем первое как находящееся в ином плане, чем второе, различие, изначально созданное веками систематических предрассудков, отчуждения, сексизма и расизма".

Чтобы изменить ситуацию, автор призвал людей использовать полные имена композиторов, чтобы "мы могли больше сосредоточиться на их музыке, а не на прошлых культурных практиках, которые возвышали белых людей за счет всех остальных."