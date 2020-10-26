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Эрдоган - США: мы не племенное государство и не надо нам угрожать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на "предупреждения" США из-за покупки российских зенитных комплексов С-400 заявил, что Турция не является "племенным государством", которым можно помыкать.

Эрдоган - США: мы не племенное государство и не надо нам угрожать

"Анкара проследит за развертыванием своих систем С-400, которые не будут сорваны никакими угрозами или санкциями", — сказал Эрдоган, выступая в воскресенье в городе Малатья. - Вашингтон не понимает, с кем имеет дело. Какие бы санкции у вас ни были, не заставляйте нас ждать — вводите их".

Напомним, в пятницу министерство обороны США заявило, что действия Анкары могут привести "к серьезным последствиям для двусторонних отношений в области безопасности":

" Мы четко и непоколебимо придерживаемся своей позиции: действующая система С-400 не соответствует обязательствам Турции как союзника США и НАТО", — заявили в Пентагоне.

Закупка С-400 уже несколько месяцев является главной проблемой в отношениях США и Турции. Спорные закупки привели к тому, что Турция была исключена из американской программы истребителей F-35, и стране угрожали дополнительными ограничениями.

Анкара купила С-400 у России в рамках контракта на 2,5 миллиарда долларов в прошлом году, и ожидается, что эти системы полностью заработают к концу 2020 года.

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