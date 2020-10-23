Турции не нужно "разрешение Вашингтона" на работу с "C-400"

Купленные у России комплексы "С-400" будут испытываться в соответствии с графиком, который разработали турецкие военные. Никаких "разрешений" от Вашингтона для этого не нужно, уверен президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул: комплексы уже были протестированы (с 13 по 17 октября). При этом все "серьёзные последствия", которыми грозят Анкаре из Вашингтона, не имеют под собой основы.

"Да, в Синопе проводились испытания, проводятся. И мы не собираемся спрашивать разрешения у США, можем мы их проводить или нет. Значит, эти господа обеспокоены тем, что здесь есть оружие, принадлежащее России", — объяснил свою позицию Эрдоган.

При этом Турция считает разумным обсудить вопрос закупки американских комплексов "Patriot" — для работы в этом направлении двери посольств всегда открыты.

Напомним: ранее Турция отказалась интегрировать свои комплексы в систему обороны НАТО.