Купленные у России комплексы "С-400" будут испытываться в соответствии с графиком, который разработали турецкие военные. Никаких "разрешений" от Вашингтона для этого не нужно, уверен президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган подчеркнул: комплексы уже были протестированы (с 13 по 17 октября). При этом все "серьёзные последствия", которыми грозят Анкаре из Вашингтона, не имеют под собой основы.
"Да, в Синопе проводились испытания, проводятся. И мы не собираемся спрашивать разрешения у США, можем мы их проводить или нет.
Значит, эти господа обеспокоены тем, что здесь есть оружие, принадлежащее России", — объяснил свою позицию Эрдоган.
При этом Турция считает разумным обсудить вопрос закупки американских комплексов "Patriot" — для работы в этом направлении двери посольств всегда открыты.
Напомним: ранее Турция отказалась интегрировать свои комплексы в систему обороны НАТО.
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