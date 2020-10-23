Украинец подал в суд на Минздрав Незалежной, чтобы получить "Спутник V"

Гражданин Украины Андрей Хилько будет судиться с Минздравом страны.
Он подал иск с требованием
"обязать ведомство запросить в России и предоставить ему вакцину от COVID «Спутник V»".
Об этом сегодня сообщает ИА "Новый День" со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.
Украинец хочет "успеть привиться до выборов" (они, напомним, назначены на Украине на 25 октября", чтобы "надёжно обезопасить себя".
Впрочем, даже в случае положительного судебного решения — что маловероятно — цель достигнута не будет, поскольку вакцинация проходит в два этапа с перерывом в 21 день.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.