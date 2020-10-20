Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название

Популярный в Белоруссии оппозиционный Telegram-канал NEXTA изменил название, чтобы обойти решение белорусского суда, который признал канал экстремистским.

20 октября в силу вступило решение суда о признании материалов, которые распространяет канал NEXTA, экстремистскими.

Новое название канала — "НЕХТА Live".

Напомним, в Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста против действующего президента республики Александра Лукашенко.