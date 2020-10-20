МИД РФ: официального ответа по СНВ-3 от США пока нет

Несмотря на отправленные предложения, Россия не получила от США официального чёткого ответа по ситуации с СНВ-3. В Российском МИД отметили: предложение Владимира Путина продлить договор на год без изменений было выслано в Штаты ещё 16 октября, но ответа не поступило.

Представители МИД РФ отметили, что рассчитывают на то, что Штаты все-таки ответят, поскольку все ранее озвученные версии Штатов представляют собой лишь частное мнение экспертов и политиков.

"Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября этого года, в которой сформулировано выдвинутое президентом В. В.Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год. Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях", — уточняют в МИД.

Напомним, что СНВ-3 — последний действующий документ, в рамках которого ограничивается работа по ядерным вооружениям. Его срок действия заканчивается 5 февраля 2021 года.