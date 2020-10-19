В Кремле прокомментировали позицию США по СНВ-3

Несмотря на готовность России пойти навстречу и продлить договор СНВ в текущем виде "как есть", чтобы затем в течение года спокойно обсудить условия, власти Штатов предпочли отказаться от переговоров.

Однако в Москве надеются, что отказ — лишь временная мера, а в дальнейшем Вашингтон всё-таки предпочтёт диалог.

По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, документы такого рода — фундаментальны, их невозможно просто "вытащить" из мировой "системы противовесов".

"Мы предпочли бы услышать о готовности продлить этот документ, но пока прогресса не наблюдается. Мы не говорим о Трампе, мы говорим об американской стороне", — высказался Песков.

Таким образом, виновна в текущей ситуации скорее американская администрация, чем Москва. Представители России всегда открыты для диалога и готовы обсудить условия СНВ, отмечали ранее в нашем МИД.