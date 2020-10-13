Трамп: у Байдена будет много плохих дней

Дональд Трамп продолжает разгромную критику Джо Байдена. На этот раз президент США прошёлся по умственным способностям своего оппонента, заявив: Байден в плане интеллекта куда слабее даже Ким Чен Ына.

Ранее Байден допустил ряд досадных оговорок, сообщив на одном из мероприятий, что избирается в Сенат, в котором проработал "180 лет". Трамп не упустил возможности, заявив о "плохом дне" для Байдена.

"У Байдена был очень плохой день. Он забыл имя Митта Ромни (сенатор-республиканец), он не знал, в каком он штате. Вы можете вообразить, чтобы такое сделал я? У него будет много плохих дней", — высказался Трамп.

Далее действующий президент США рассказал, что у Байдена "не на 100% острый ум".

"У него не 100%, не 80%, не 60%", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что недавно президент Америки успешно вылечился от коронавируса и снова начал активную избирательную кампанию, радуя весь мир громкими заявлениями. Также он успел отказаться от "удалённых" дебатов.