В Белоруссии против протестующих могут начать применять боевое оружие и специальные средства.

С таким заявлением выступил заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.

"Вместе с тем протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", — пояснил чиновник.