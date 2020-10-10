Политолог: Лукашенко готов к трансферу власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно для всех провёл многочасовую встречу с задержанными оппозиционерами в СИЗО КГБ.

Об этом ранее сообщала пресс-служба белорусского лидера. Политолог Дмитрий Болкунец считает, что это говорит о готовности Лукашенко к трансферу власти.