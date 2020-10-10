Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно для всех провёл многочасовую встречу с задержанными оппозиционерами в СИЗО КГБ.
Об этом ранее сообщала пресс-служба белорусского лидера. Политолог Дмитрий Болкунец считает, что это говорит о готовности Лукашенко к трансферу власти.
"Лукашенко — политический банкрот. Он не в состоянии сейчас выйти из этого политического кризиса без разрешения некоторых концептуальных вещей", — пояснил эксперт.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.