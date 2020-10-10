На центральную площадь Бишкека прибыли несколько БТР, бронеавтомобилей, а также военные грузовые машины.
Кроме того, в центре столицы наблюдается большое скопление военнослужащих. По периметру площади стоят машины скорой помощи.
Напомним, ранее в столице Киргизии начались массовые акции протеста из-за несогласия с итогами парламентских выборов.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.