В погоне за рейтингами руководство Украины готово забыть даже о здоровье собственных жителей. При этом обоснованных причин отказа от российской вакцины нет — речь явно идёт о политическом пиаре, что вызывает лишь недоумение и множество вопросов.
Примерно так прокомментировала заявление властей о том, что российская вакцина им не нужна (более того — лучше её запретить вообще) депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
"Ничего, кроме шока и недоумения, категорический отказ власти от противовирусных вакцин российского производства вызывать не может.
Сегодня очень чётко нужно понимать, что речь идёт исключительно о здоровье нации и вопрос пиара здесь неуместен.
Нонсенс, когда страх потери персональных рейтингов настолько велик, что во избежание этого украинская власть готова пожертвовать здоровьем людей", — прокомментировала Королевская.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.