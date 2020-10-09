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"Шок и недоумение": в Раде отреагировали на отказ Киева от вакцины

В погоне за рейтингами руководство Украины готово забыть даже о здоровье собственных жителей. При этом обоснованных причин отказа от российской вакцины нет — речь явно идёт о политическом пиаре, что вызывает лишь недоумение и множество вопросов.

"Шок и недоумение": в Раде отреагировали на отказ Киева от вакцины

Примерно так прокомментировала заявление властей о том, что российская вакцина им не нужна (более того — лучше её запретить вообще) депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.

"Ничего, кроме шока и недоумения, категорический отказ власти от противовирусных вакцин российского производства вызывать не может.

Сегодня очень чётко нужно понимать, что речь идёт исключительно о здоровье нации и вопрос пиара здесь неуместен.

Нонсенс, когда страх потери персональных рейтингов настолько велик, что во избежание этого украинская власть готова пожертвовать здоровьем людей", — прокомментировала Королевская.

 

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