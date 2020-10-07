Байден: Трамп предал народ Америки

Не так давно администрация Трампа приняла решение: временно приостановить работу по консультациям касательно мер поддержки и стимулирования экономики, проводимую с представителями Демократической партии. Запрет ввели до выборов, то есть до 3 ноября.

Решение "трамповцев" тут же повлекло гневную критику штаба Байдена: там сообщили, что таким решением Трамп "предал американский народ".

"Президент предал вас [сторонников Демократической партии]. Он прекратил предпринимать усилия с целью на двухпартийной основе добиться одобрения поддержки, в которой наш народ отчаянно нуждается. Он прекратил переговоры, способные предоставить помощь нашим бизнесу, школам, нуждающимся семьям и оставшимся без работы. Все это могло сберечь тысячи рабочих мест", — выступил с критикой Джо Байден.

В целом же работа над новыми "пакетами помощи" населению и бизнесу зашла в тупик ещё в августе, когда Трамп и демократы так и не смогли прийти к единому мнению. Однако в целом на спасение экономики от коронавируса власти США уже потратили около 6 трлн долларов.