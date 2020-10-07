Опрос показал: Байден лидирует в президентской гонке

Чем ближе дата президентских выборов в США, тем чаще там проводятся разного рода социологические срезы. Сегодня служба SSRS опубликовала результаты опроса общественного мнения на тему: за кого вы будете голосовать, — проведённого по заказу CNN.
Как следует из документа, Джо Байден — кандидат от демократов — "обходит" своего соперника - республиканца Дональда Трампа на 16 пунктов.
Кстати, со времени, прошедшего после предыдущего опроса — он проводился в августе — разрыв Байден ощутимо увеличил — на целых 8 пунктов.
"Большинство социологических исследований указывает на лидерство кандидата в президенты от демократов. По разным оценкам, отрыв Байдена составляет от 2 до 16 пунктов", — пишет CNN.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?