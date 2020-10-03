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Трамп начал принимать "Ремдесивир"

Президент США Дональд Трамп начал принимать препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса.

Об этом рассказал его личный лечащий врач Шон Конли.

"Рад сообщить, что президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира", — пояснил медик.

"Президент принял первую дозу и комфортно отдыхает", — добавил Конли.

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