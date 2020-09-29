Россия и Белоруссия вернулись к переговорам по дорожным картам в рамках договора о Союзном государстве.

Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

"Можно так сказать, что диалог возобновился по дорожным картам. Это уже не является секретом, первый вице-премьер Николай Снопков был в Москве на прошлой неделе, и уже там встречались с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, обсуждали алгоритм и так далее", — пояснил дипломат.