Норвегия отказалась признавать Лукашенко президентом

Руководство Норвегии поддерживает позицию Евросоюза и отказывается признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Как "секретная" инаугурация, так и происходящие в стране события говорят о том, что нарушаются права человека и не выполняются международные нормы.

Позицию Осло по данному вопросу прокомментировал выразил госсекретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен.

"Полусекретная "инаугурация" не придаёт легитимности. Она лишь усугубляет политический кризис в Белоруссии. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьёзный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни справедливыми", — делает вывод политик.

Напомним: с нелегитимностью Лукашенко согласны не только в ЕС, но и в Великобритании. Недовольство ситуацией выразили и украинские политики.