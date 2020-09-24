Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл причину по которой западные страны критикуют и не признают инаугурацию, которая прошла накануне в Минске.
По его словам, Европа и США хотят "подогреть" протестное движение в республике.
"Но почему они критикуют церемонию инаугурации? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы", — заявил Лукашенко.
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