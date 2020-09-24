Лукашенко объяснил критику его инаугурации Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл причину по которой западные страны критикуют и не признают инаугурацию, которая прошла накануне в Минске.

По его словам, Европа и США хотят "подогреть" протестное движение в республике.