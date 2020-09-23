Алексей Навальный в ближайшее время не планирует возвращение в Россию.
Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. По её словам, несмотря на выписку из клиники "Шарите", лечение Навального ещё не закончено.
"Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление", — пояснила представитель блогера.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.