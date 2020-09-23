Навальный будет находиться в Германии, пока восстанавливается

Алексей Навальный в ближайшее время не планирует возвращение в Россию.

Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. По её словам, несмотря на выписку из клиники "Шарите", лечение Навального ещё не закончено.