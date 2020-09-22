Китай стал мировым лидером по темпам наращивания ядерного потенциала

Стокгольмский институт проблем мира (SIPRI) рапортует: Китай стал лидирующей страной по части наращивания ядерной мощи. Дело в том, что Россия и США, хоть и "играют мускулами" на публике, на самом деле все-таки понемногу сокращают свой ядерный арсенал. А Китай, находящийся в процессе глобальной модернизации своих ядерных сил — увеличивает.

За 2019 год у Китая стало на 30 ядерных боеголовок больше, а общая их численность выросла до 320. Это позволило стране впервые в истории оказаться на третьем месте по количеству боеголовок — позади осталась Франция (290 боеголовок).

Также эксперты уверены: на фоне действий Китая, проблем с договором СНВ и общего "охлаждения" отношений между РФ и Штатами выстроенная еще в конце "Холодной войны" система противовесов уверенно движется к окончательной деконструкции.

И Россия, и Штаты уверенно работают над модернизацией своих арсеналов, а общий тренд на "политику маргинализации ядерных вооружений" снова может сделать из них "переговорную дубинку", которая станет решающим аргументом во многих спорах. Аналогичные процессы проходили в 1980-х годах, отмечают эксперты.