Литва, Польша и Румыния хотят безвиза для Белоруссии

Литовский президент Гитанас Науседа озвучил общее мнение Польши, Литвы и Румынии по "белорусскому вопросу".

Политик считает, что лучшим вариантом действий будет своевременно принятый пакет мер по помощи Белоруссии. В числе его предложений — введение безвизового режима.

"Литва, Польша и Румыния твердо стоят на стороне народа Беларуси, поддерживают свободу, права человека и демократию … Мы призываем ЕС подготовить пакет поддержки для будущей демократической Беларуси и внести свой вклад в ее политические, экономические и социальные преобразования", — выступил с заявлением президент Литвы.

Также принимаемые меры должны помочь как в поддержании торговых связей Белоруссии и ЕС, так и во вступлении в ВТО. Кроме того, нужно диверсифицировать энергетический сектор страны, обеспечив ей в этом отношении безопасность.

Науседа отмечает: конечное решение, конечно же, за белорусским народом, поскольку "никто кроме народа Белоруссии не имеет окончательного права решать судьбу своей страны".