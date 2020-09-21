Литовский президент Гитанас Науседа озвучил общее мнение Польши, Литвы и Румынии по "белорусскому вопросу".
Политик считает, что лучшим вариантом действий будет своевременно принятый пакет мер по помощи Белоруссии. В числе его предложений — введение безвизового режима.
"Литва, Польша и Румыния твердо стоят на стороне народа Беларуси, поддерживают свободу, права человека и демократию … Мы призываем ЕС подготовить пакет поддержки для будущей демократической Беларуси и внести свой вклад в ее политические, экономические и социальные преобразования", — выступил с заявлением президент Литвы.
Также принимаемые меры должны помочь как в поддержании торговых связей Белоруссии и ЕС, так и во вступлении в ВТО. Кроме того, нужно диверсифицировать энергетический сектор страны, обеспечив ей в этом отношении безопасность.
Науседа отмечает: конечное решение, конечно же, за белорусским народом, поскольку "никто кроме народа Белоруссии не имеет окончательного права решать судьбу своей страны".