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Норвегия: фон Линней, придумавший термин "Homo sapiens", был расистом

Очередная волна левых нападок на исторических деятелей захлестнула Норвегию.

Норвегия: фон Линней, придумавший термин

Теперь там требуют признать расистом ботаника Карла фон Линнея и убрать из Ботанического сада Осло "скамейку имени учёного".

"Местные социалистические и коммунистические партии выступили за это предложение, заявив, что "наличие скамейки, посвященной фон Линней, создает небезопасную” атмосферу в Ботаническом саду. Есть люди, живущие в окрестностях Ботанического сада, которым трудно, что Линней чествуется в этой части города" (цитата норвежского издания Khrono).

Кто такой Карл фон Линней

Фон Линней, умерший в 1778 году, является создателем современной двухуровневой системы наименований организмов и введения латинских названий видов, например, Felis catus для домашней кошки.

Цветок Линнеи был назван в честь ученого, и его восхваляли такие современники, как французский философ Жан-Жак Руссо, который говорил, что не знает "более великого человека на земле.”

Чем не угодил учёный

Помимо того, что именно он впервые ввёл термин Homo sapiens, фон Линней также разделил живущих на Земле на четыре "цветовые категории" — черные, красные, белые и желтые.

По мнению члена совета Осло Хасти Хамиди,

"это сделало фон Линней отцом современного расизма".

Хамиди говорит:

"Можно принять, что фон Линней был важным ботаником, но этот вклад в науку был не более важен, чем его расизм. Очень важно, чтобы мы серьезно отнеслись к сигналам и сообщениям, которые мы получили от жителей района, что действительно неудобно ходить в этот парк (Ботанический сад Осло) и быть там, где есть эта скамейка, прославляющая такого человека".

Хамиди добавила, что "для студентов важно изучить другие стороны фон Линнея", но объяснить, как удаление скамейки в парке расскажет о какой-либо стороне научного и общественного вклада этого человека, не потрудилась.

Равно как и не рассказала, как именно в свете вновь появившегося толкования открытия, сделанного учёным, следует использовать впредь созданную им систему.

С чего вдруг?

Кампания против "скамьи фон Линнея" в Норвегии проходит на фоне мирового всплеска "отмены исторических фигур, которые не соответствуют современным стандартам общества", начавшейся с опрокидывания статуй в США во время протестов Black Lives Matter.

Буквально на прошлой неделе Эдинбургский университет снял с одного из своих зданий табличку с именем гения XVIII века — философа просвещения Дэвида Юма.

Британский Музей Естественной истории в настоящее время рассматривает возможность изъятия экспонатов Чарльза Дарвина и других коллекций, которые могут считаться "проблематичными” в эпоху протестов "черных жизней".

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