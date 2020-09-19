ЕС: Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии с 5 ноября

С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, поскольку в этот день истекает его срок президентских полномочий.

"Когда истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны", — написано в резолюции Европарламента.

Координационный совет белорусской оппозиции признан Европарламентом "временным представителем белорусского народа".