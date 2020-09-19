В Великобритании совершила самоубийство известная телеведущая и мать 13 детей Мэнди Гарднер.
Тело женщины было найдено недалеко от её дома в графстве Уэст-Сассекс. Гарднер получила известность из-за телешоу "Необычные беременности", которое она вела.
Женщина утверждала, что чем больше она рожает, тем больше ей хочется это повторить. Её мотивы совершения суицида пока неизвестны.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".