Мать 13 детей и телеведущая покончила с собой

В Великобритании совершила самоубийство известная телеведущая и мать 13 детей Мэнди Гарднер.

Тело женщины было найдено недалеко от её дома в графстве Уэст-Сассекс. Гарднер получила известность из-за телешоу "Необычные беременности", которое она вела.

Женщина утверждала, что чем больше она рожает, тем больше ей хочется это повторить. Её мотивы совершения суицида пока неизвестны.