В ходе громкого расследования деятельности праворадикальной экстремистской сети в немецком штате Северный Рейн-Вестфалия 29 полицейских были отстранены от работы.
Как сегодня сообщает RT, более 200 офицеров полиции приняли участие в рейдах против своих коллег. В 34 полицейских участках и частных квартирах в городах Дуйсбург, Эссен, Мерс, Мюльхайм и Оберхаузен прошли обыски. Искали доказательства участия ряда правоохранителей в ультраправой экстремистской организации, распространяющей нацистские изображения в интернете.
В результате
Сообщается, что большинство подозреваемых служили в одном из региональных отделений полиции в городе Эссен.
Масштабы инцидента даже побудили министра внутренних дел региона Герберта Реула срочно созвать пресс-конференцию, чтобы прокомментировать дело, которое он назвал "позором для полиции, что потрясло региональные правоохранительные органы до глубины души"."
"Правые экстремисты не имеют ничего общего с полицией Северного Рейна-Вестфалии, — сказал Реул. — Само существование экстремистских сетей было пощечиной для большинства из 50 тысяч полицейских."
Главный полицейский региона поклялся докопаться до сути этого дела, чтобы выяснить, как экстремистские чаты умудрялись оставаться незамеченными в течение многих лет.
По данным следствия, некоторые из пяти интернет-групп, о которых идет речь, предположительно были созданы еще в 2012 и 2015 годах.
С чего всё началось
Эти группы были обнаружены в августе в рамках другого внутреннего расследования в отношении 32-летнего офицера, подозреваемого в утечке секретной информации журналисту. Когда следователи изъяли телефон офицера, они обнаружили в нем материалы, связанные с нацизмом. В начале сентября для рассмотрения этого дела была создана специальная внутренняя комиссия.
До конца расследования ещё далеко
Следователи уверены, что число подозреваемых вырастет, поскольку они получили дополнительные потенциальные доказательства:
"До сих пор у нас был только один сотовый телефон, с которого мы получали всю информацию. Теперь у нас есть больше телефонов", — сказал Реул, добавив, что проблема, по-видимому, слишком существенна, чтобы описывать ее как просто некоторые "отдельные случаи".
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.