29 немецких полицейских уволены из-за обмена нацистским контентом

В ходе громкого расследования деятельности праворадикальной экстремистской сети в немецком штате Северный Рейн-Вестфалия 29 полицейских были отстранены от работы.

Как сегодня сообщает RT, более 200 офицеров полиции приняли участие в рейдах против своих коллег. В 34 полицейских участках и частных квартирах в городах Дуйсбург, Эссен, Мерс, Мюльхайм и Оберхаузен прошли обыски. Искали доказательства участия ряда правоохранителей в ультраправой экстремистской организации, распространяющей нацистские изображения в интернете.

В результате

29 полицейских были отстранены от работы по подозрению в участии в 5 экстремистских онлайн-чатах, где они делились нацистскими изображениями и другими крайне правыми материалами.

в отношении 14 из них возбуждены уголовные дела по обвинению в членстве в "антиконституционной" организации и распространении экстремистских материалов;

доказательства, собранные против еще 15 человек, были признаны недостаточными для предъявления уголовных обвинений, но им, скорее всего, грозят дисциплинарные взыскания и увольнение из полиции.

Сообщается, что большинство подозреваемых служили в одном из региональных отделений полиции в городе Эссен.

Масштабы инцидента даже побудили министра внутренних дел региона Герберта Реула срочно созвать пресс-конференцию, чтобы прокомментировать дело, которое он назвал "позором для полиции, что потрясло региональные правоохранительные органы до глубины души"."

"Правые экстремисты не имеют ничего общего с полицией Северного Рейна-Вестфалии, — сказал Реул. — Само существование экстремистских сетей было пощечиной для большинства из 50 тысяч полицейских."

Главный полицейский региона поклялся докопаться до сути этого дела, чтобы выяснить, как экстремистские чаты умудрялись оставаться незамеченными в течение многих лет.

По данным следствия, некоторые из пяти интернет-групп, о которых идет речь, предположительно были созданы еще в 2012 и 2015 годах.

В ходе расследования было обнаружено до 126 файлов, содержащих фотографии Адольфа Гитлера, свастики и флаги нацистской Германии, а также вымышленные изображения беженцев в концентрационных лагерях и газовых камерах.

С чего всё началось

Эти группы были обнаружены в августе в рамках другого внутреннего расследования в отношении 32-летнего офицера, подозреваемого в утечке секретной информации журналисту. Когда следователи изъяли телефон офицера, они обнаружили в нем материалы, связанные с нацизмом. В начале сентября для рассмотрения этого дела была создана специальная внутренняя комиссия.

До конца расследования ещё далеко

Следователи уверены, что число подозреваемых вырастет, поскольку они получили дополнительные потенциальные доказательства: