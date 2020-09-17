Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В США регистрируется массовая гибель перелётных птиц
Владелец разбитой Ефремовым "Лады" подал апелляцию на приговор
ВЦИОМ: россияне хотят хорошо жить. Необязательно в сверхдержаве
Навальный - вероятный кандидат на Нобелевскую премию мира
Колесниковой предъявлено обвинение. Ей "светит" 5 лет тюрьмы
При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
Зачем Ефремову адвокат – чемпион?
Минфин предлагает экономить на вооружении и зарплатах чиновников
Польша потребовала ареста трёх российских авиадиспетчеров

29 немецких полицейских уволены из-за обмена нацистским контентом

В ходе громкого расследования деятельности праворадикальной экстремистской сети в немецком штате Северный Рейн-Вестфалия 29 полицейских были отстранены от работы.

29 немецких полицейских уволены из-за обмена нацистским контентом

Как сегодня сообщает RT, более 200 офицеров полиции приняли участие в рейдах против своих коллег. В 34 полицейских участках и частных квартирах в городах Дуйсбург, Эссен, Мерс, Мюльхайм и Оберхаузен прошли обыски. Искали доказательства участия ряда правоохранителей в ультраправой экстремистской организации, распространяющей нацистские изображения в интернете.

В результате

  • 29 полицейских были отстранены от работы по подозрению в участии в 5 экстремистских онлайн-чатах, где они делились нацистскими изображениями и другими крайне правыми материалами.
  • в отношении 14 из них возбуждены уголовные дела по обвинению в членстве в "антиконституционной" организации и распространении экстремистских материалов;
  • доказательства, собранные против еще 15 человек, были признаны недостаточными для предъявления уголовных обвинений, но им, скорее всего, грозят дисциплинарные взыскания и увольнение из полиции.

Сообщается, что большинство подозреваемых служили в одном из региональных отделений полиции в городе Эссен.

Масштабы инцидента даже побудили министра внутренних дел региона Герберта Реула срочно созвать пресс-конференцию, чтобы прокомментировать дело, которое он назвал "позором для полиции, что потрясло региональные правоохранительные органы до глубины души"."

"Правые экстремисты не имеют ничего общего с полицией Северного Рейна-Вестфалии, — сказал Реул. — Само существование экстремистских сетей было пощечиной для большинства из 50 тысяч полицейских."

Главный полицейский региона поклялся докопаться до сути этого дела, чтобы выяснить, как экстремистские чаты умудрялись оставаться незамеченными в течение многих лет.

По данным следствия, некоторые из пяти интернет-групп, о которых идет речь, предположительно были созданы еще в 2012 и 2015 годах.

  • В ходе расследования было обнаружено до 126 файлов, содержащих фотографии Адольфа Гитлера, свастики и флаги нацистской Германии, а также вымышленные изображения беженцев в концентрационных лагерях и газовых камерах.

С чего всё началось

Эти группы были обнаружены в августе в рамках другого внутреннего расследования в отношении 32-летнего офицера, подозреваемого в утечке секретной информации журналисту. Когда следователи изъяли телефон офицера, они обнаружили в нем материалы, связанные с нацизмом. В начале сентября для рассмотрения этого дела была создана специальная внутренняя комиссия.

До конца расследования ещё далеко

Следователи уверены, что число подозреваемых вырастет, поскольку они получили дополнительные потенциальные доказательства:

"До сих пор у нас был только один сотовый телефон, с которого мы получали всю информацию. Теперь у нас есть больше телефонов", — сказал Реул, добавив, что проблема, по-видимому, слишком существенна, чтобы описывать ее как просто некоторые "отдельные случаи".

Последние материалы
Для противостояния с Китаем США расширяет свой ВМФ
ЕКА будет финансировать создание системы планетарной защиты
29 немецких полицейских уволены из-за обмена нацистским контентом
Новый премьер-министр Японии Суга намерен укрепить альянс с США
Фон дер Ляйен: польским "свободным от ЛГБТ зонам" нет места в ЕС
В США регистрируется массовая гибель перелётных птиц
Экс-глава ассоциации лёгкой атлетики признан виновным в коррупции
Владелец разбитой Ефремовым "Лады" подал апелляцию на приговор
ВЦИОМ: россияне хотят хорошо жить. Необязательно в сверхдержаве
Навальный - вероятный кандидат на Нобелевскую премию мира
Популярное
Мир. Новости мира
Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле

Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору﻿ "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.

Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле
Мельница мифов: эти загадочные змеи
Полезно знать
Мельница мифов: эти загадочные змеи
Мир. Новости мира
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Политика. Новости и аналитика
Кононенко: Навальный и Яшин довели Тесака до самоубийства
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Дегтярёв рассказал о здоровье после вакцинации от коронавируса
Германия отменила визит Сергея Лаврова
Россия может оказаться в выигрыше от санкций из-за Навального
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Полезный завтрак, который сделает ваш день продуктивнее
Проблемная кожа: каких витаминов и элементов вам не хватает?
Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета
Признаки, говорящие о нехватке витаминов в организме
Шесть привычек, способных сохранить нам здоровье и сделать счастливее
Чем дольше спишь, тем здоровее будешь
Светлана Тихановская: мне было бы о чём побеседовать с президентом РФ
Синдром хронической усталости: 7 новых типов
Эпидемиолог Гундаров: нет смысла делать вакцину от коронавируса
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Крым: долгий путь на Родину
Крым: долгий путь на Родину
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Военный эксперт Коротченко: при Зеленском Киев перешёл красную черту
Оппозиция Белоруссии хочет финансовой помощи от ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников