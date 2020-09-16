В Лондоне выставили на продажу "самый узкий дом" в Великобритании

В Лондоне выставлен на продажу "самый узкий дом". Его ширина составляет 1,8 метра. Площадь объекта — 96 кв. метров.

За квартиру, в которой две спальни, две гостиные и терраса на крыше, продавец хочет получить 950 тысяч фунтов стерлингов (около 92 миллионов рублей). Внутреннее пространство квартиры поражает своей неповторимостью: старинный паркетный пол, двойные стеклянные двери, оригинальный дизайн ванны.

Пятиэтажный узкий дом находится на западе британской столицы, он втиснут между двумя зданиями.

"Уникальный, красивый, стильный и, пожалуй, самый узкий дом в Англии. Намного больше, чем просто дом", — говорится в описании объекта недвижимости.

Несмотря на такие габариты, при доме есть собственный сад, что, конечно, является большим плюсом, но и повышает его стоимость.

Дом пытались продать ещё в 2009 году. За это время его стоимость выросла на 400 тысяч фунтов стерлингов.