Известный врач и телеведущий Александр Мясников решил обратиться к Алексею Навальному. Он попросил блогера пойти наперекор "своим советчикам" и согласиться на совместное расследование случившегося.

"Навальный вышел из комы, планирует вернуться в Россию, но при этом отказывается участвовать в совместном расследовании произошедшего с ним", — удивлён решением Навального врач.

"Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, и те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию", — добавил Мясников.