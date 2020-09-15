Известный врач и телеведущий Александр Мясников решил обратиться к Алексею Навальному. Он попросил блогера пойти наперекор "своим советчикам" и согласиться на совместное расследование случившегося.
"Навальный вышел из комы, планирует вернуться в Россию, но при этом отказывается участвовать в совместном расследовании произошедшего с ним", — удивлён решением Навального врач.
"Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, и те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию", — добавил Мясников.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.