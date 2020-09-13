В элитном посёлке Дрозды, где выставлено оцепление, прозвучали предупредительные выстрелы.
Сейчас возле посёлка находится колонна протестующих, которой перекрыли дорогу силовики. В населенном пунккте проживают высокопоставленные белорусские чиновники, а также лидер республики Александр Лукашенко.
Силовики выстрелили в воздух, когда толпа участников митинга подошла к оцеплению. К заграждению по-прежнему продолжают подходить люди.
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