Deutsche Bank представил доклад, в котором говорится, о том, что характерной чертой новой эпохи будет возвышение китайской экономики над экономикой США. Также отмечается, что противостояние двух государств будет напоминать отношения США и СССР в период "холодной войны". О том, насколько корректно данное сравнение, рассказал китаист Леонид Ковачич.

"Да, многие специалисты сравнивают отношения США и Китая в данный момент с периодом "холодной войны". Однако если проводить прямые параллели с отношениями СССР и США, то можно заметить важнейшее отличие.

Экономики СССР и США практически не имели никакой связи друг с другом, а вот экономики США и Китая связаны очень тесно. Международное разделение труда, глобальность цепочек поставок привела к тому, что без американских технологий Китай не может производить передовую электронику. С другой стороны, реализация этих самых технологий происходит именно в Китае.

Например, когда Ухань была на локдауне, Apple всерьёз опасалась за выпуск iPhone, так как фабрики находятся именно там.

США полагали, что длительный процесс интеграции Китая в мировое экономическое и торговое пространство приведёт к либерализации его политического режима. Но на деле произошло всё наоборот: Китай, набрав экономическую силу, всё больше высказывает собственные политические амбиции, бросая вызов американоцентричному мировому порядку, поэтому американо-китайское противостояние, которое началось с торговли, а затем переросло в технологическую плоскость, несёт в себе и идеологическую подоплёку. С этой точки зрения его можно назвать "холодной войной", — заключил эксперт.