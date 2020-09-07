Белоруссия и Россия ведут переговоры по переброски нефтяных потоков из литовских портов в российские.
Это лишит Литву трети поступлений в бюджет. Ранее об этом сообщал белорусский лидер Александр Лукашенко.
О переговорах с Минском сообщил министр энергетики России Александр Новак.
"Эта работа началась, она идет. Думаю, что тоже в течение ближайших недель она будет завершена. Тоже в сентябре", — пояснил глава Минэнерго.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.