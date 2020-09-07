Минск и Москва договорились: Литва останется без денег и транзита

Белоруссия и Россия ведут переговоры по переброски нефтяных потоков из литовских портов в российские.

Это лишит Литву трети поступлений в бюджет. Ранее об этом сообщал белорусский лидер Александр Лукашенко.

О переговорах с Минском сообщил министр энергетики России Александр Новак.