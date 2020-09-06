В центре Гааги прошла акция в поддержку белорусских властей. Её участники требуют от западных стран прекратить вмешательство во внутренние дела республики.

Колонна прошла от центральной площади города до посольства Белоруссии в Нидерландах.

"Мы выступаем сегодня, чтобы выразить глубокое возмущение тем, как в Белоруссии осуществляется очередная "цветная революция". Изумляет среди прочего то, что многие народы Европы и мира еще не научились узнавать лицо этой проклятой гадины. Ведь заправилы "цветных революций" не используют никаких новых приемов.

Все, что сейчас запущено в Белоруссии, можно было наблюдать в минувшие годы в целом ряде других стран. Например, в специальном административном районе КНР — Гонконге", — сообщил ТАСС участник шествия Дмитрий Писарев.