Захарова: Германия может вести "двойную игру" в ситуации с Навальным

В России не уверены, что Германия не ведёт "двойную игру" из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Ранее в Берлине заявили, что Навального якобы отравили ядом из группы "Новичок".