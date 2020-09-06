В России не уверены, что Германия не ведёт "двойную игру" из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
Ранее в Берлине заявили, что Навального якобы отравили ядом из группы "Новичок".
"Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России", — утверждает представитель МИД России Мария Захарова.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.