Лукашенко: у нас есть запись, подтверждающая фальсификацию с Навальным

В ходе состоявшейся вчера встречи Михаила Мишустина с Александром Лукашенко последний пообещал передать Москве запись перехваченного белорусскими спецслужбами разговора Ангелы Меркель, из которого следует, что "заявления Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией".

По словам Лукашенко, разговор перехватила военная разведка,которая "отслеживает" эфир НАТОвцев из-за напряженности возле своих западных границ.

"Там Меркель отчетливо говорит о том, что это ("отравление" Навального) фальсификация. Не было его", - говорит белорусский президент.

Лукашенко уверен: вся история придумана с учетом того, что скоро в России будут выборы "и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость".