Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ефремов признал вину и посвятил стих Сергею Захарову
Прокурор: в Хабаровске до сих пор работает банда киллеров Фургала
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч на решение текущих проблем
3:1 - первая победа российской сборной в Лиге наций
Константин Эллер: "Оливковое масло - часть сбалансированной диеты"
Елизавета Боярская восхитила поклонников фотографией с сыном Андреем
Диетолог: для укрепления иммунитета важно полноценное питание
Можно ли победить рак с помощью пчелиного яда?
Лолита впервые рассказала о своём новом избраннике

Лукашенко: у нас есть запись, подтверждающая фальсификацию с Навальным

Мир » Бывший СССР

В ходе состоявшейся вчера встречи Михаила Мишустина с Александром Лукашенко последний пообещал передать Москве запись перехваченного белорусскими спецслужбами разговора Ангелы Меркель, из которого следует, что "заявления Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией".

По словам Лукашенко, разговор перехватила военная разведка,которая "отслеживает" эфир НАТОвцев из-за напряженности возле своих западных границ.

"Там Меркель отчетливо говорит о том, что это ("отравление" Навального) фальсификация. Не было его", - говорит белорусский президент.

Лукашенко уверен: вся история придумана с учетом того, что скоро в России будут выборы "и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость". 

Последние материалы
США - России: Не лезьте в Белоруссию - хуже будет
Кулеба: российское влияние на Белоруссию опасно для Украины
Установлено, кто может повторно заразиться коронавирусом
Лукашенко: у нас есть запись, подтверждающая фальсификацию с Навальным
Ефремов признал вину и посвятил стих Сергею Захарову
"Пособник русских оккупантов" Лукашенко внесен в базу "Миротворца"
Прокурор: в Хабаровске до сих пор работает банда киллеров Фургала
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч на решение текущих проблем
3:1 - первая победа российской сборной в Лиге наций
Белоруссии давно пора менять систему
Популярное
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах

Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.

Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Методы диагностики
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Общество
Актриса Анна Снаткина показала фото дочери-первоклассницы
Мир. Новости мира
От "хайли лайкли" к "зер варшайнлих": на Западе заговорили о "тотальном бойкоте" России
Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко Василий Амирджанов Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов Василий Амирджанов Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев
Комментарии
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Украина грозит Белоруссии жёсткими мерами
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Россияне просрочили кредитов и займов на триллион рублей
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Украина грозит Белоруссии жёсткими мерами
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Цветков: у оппозиции одна задача – вывести на митинг 500 тысяч человек
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников