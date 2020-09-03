Аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха останутся закрыты для чартеров

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Самолёты будут летать только в Каир.

Напомним, воздушное сообщение с Египтом Россия закрыла ещё в 2015 году после крушения самолёта. Наша страна выдвинула требование сделать аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха безопасными. В ноябре 2019 года была проведена очередная инспекция, которая показала, что аэрогавани по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.

"Воздушное сообщение возобновляется с Каиром. Рейсы после согласований будут выполняться три раза в неделю. Происходит возобновление международного воздушного сообщения. По остальным аэропортам пока никаких решений не принималось. В последние пять лет аэропорты Хургады, Шарм-эль-Шейха временно закрыты для чартерных регулярных рейсов на период работы, в том числе инспекции, связанной с теми событиями", — пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Россия также открывает авиасообщение с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Россияне уже могут путешествовать в Турцию, Танзанию, Британию и Швейцарию.