Ещё три страны: Россия продолжает открывать авиасообщение

Список стран, куда могут отправиться на отдых россияне, расширен. В него добавили ещё три страны.

По решению правительства, Россия восстанавливает авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединёнными Арабскими Эмиратами. При посещении каждой из этих стран необходимо ознакомиться с правилами въезда. В некоторых из них россиянам потребуется справка об отсутствии коронавируса, в других – ждёт двухнедельный карантин.

Напомним, что сейчас самолёты из России летают в Турцию, Танзанию, Британию, Швейцарию. Ожидается, что в сентябре будет восстановлено воздушное сообщение с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Свою готовность открыть границы для россиян подтвердили Куба, Доминикана, Мексика, Хорватия, Черногория, Кения.

Ранее «Правда.Ру» писала, что в Крыму в августе отдохнули больше двух миллионов россиян. Это на 15,3% больше, чем в августе прошлого года. Большинство туристов прибыло на полуостров на автомобилях и автобусах. Самолёт выбрал каждый четвёртый гость Крыма, поезду отдали предпочтение 4,5% отдыхающих, менее 1% - через государственную границу России на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.