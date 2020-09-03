Лукашенко: Германия сфальсифицировала диагноз Навального

Германия выдала недостоверные сведения о состоянии Алексея Навального. Речь, в частности, идёт о том, что его отравили "Новичком".

С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что был перехвачен телефонный разговор между Варшавой и Берлином, в котором шла речь о российском оппозиционере.

Напомним, что накануне немецкие специалисты заявили, что определено вещество, которым отравили Алексея Навального — боевым веществом группы "Новичок". Эти данные немецкие власти передали в Евросоюз и НАТО, чтобы выбрать тактику реагирования.

Сразу после этого выступила канцлер Германии Ангела Меркель, которая потребовала Москву провести тщательное и прозрачное расследование, а оппозиционера назвала "жертвой преступления". По мнению политика, кто-то хочет "заставить замолчать ведущего оппозиционного политика России".

Позднее в МИД России отметили, что обвинения в отравлении Навального похожи на заранее спланированную акцию. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что запросили информацию по Навальному в Германии, но так и не получили ответа.