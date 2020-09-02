Веществом нервно-паралитического действия отравили Алексея Навального. Такой вывод сделали специалисты из Германии. По их мнению, оппозиционера атаковали боевым веществом группы "Новичок". Эти данные немецкие власти намерены передать в Евросоюз и НАТО, чтобы выбрать тактику реагирования.
Напомним, что оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелёта Томск — Москва. После экстренной посадки активиста доставили в омскую больницу. По данным пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией, Навальный не ел и не пил ничего до полёта и во время него. Также не принимал таблетки и не употреблял алкоголь.
Омские медики ядов в крови оппозиционера не обнаружили. Через несколько дней борца с коррупцией перевезли в Берлин в клинику "Шарите". С момента госпитализации Навальный находится в искусственной коме и подключён к аппарату ИВЛ.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Алексей Навальный пропал из "Шарите". Такое заявление сделал немецкий политолог Владимир Сергиенко. По его мнению, на это указывает несколько фактов: в клинике сняли охрану, а врачи в кулуарах рассказали, что никаких российских политиков на лечении нет.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.