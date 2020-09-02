"Новичок" в деле: что нашли у Навального?

Веществом нервно-паралитического действия отравили Алексея Навального. Такой вывод сделали специалисты из Германии. По их мнению, оппозиционера атаковали боевым веществом группы "Новичок". Эти данные немецкие власти намерены передать в Евросоюз и НАТО, чтобы выбрать тактику реагирования.

Напомним, что оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелёта Томск — Москва. После экстренной посадки активиста доставили в омскую больницу. По данным пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией, Навальный не ел и не пил ничего до полёта и во время него. Также не принимал таблетки и не употреблял алкоголь.

Омские медики ядов в крови оппозиционера не обнаружили. Через несколько дней борца с коррупцией перевезли в Берлин в клинику "Шарите". С момента госпитализации Навальный находится в искусственной коме и подключён к аппарату ИВЛ.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Алексей Навальный пропал из "Шарите". Такое заявление сделал немецкий политолог Владимир Сергиенко. По его мнению, на это указывает несколько фактов: в клинике сняли охрану, а врачи в кулуарах рассказали, что никаких российских политиков на лечении нет.