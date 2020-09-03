МИД: обвинения из-за Навального похожи на заранее спланированную акцию

Министерство иностранных дел России ответило на обвинения в отравлении блогера Алексея Навального нервнопаралитическим веществом класса "Новичок".

"С конца августа, когда Алексей Навальный был отправлен из России на лечение в Германию, Германия пренебрегает двусторонними механизмами сотрудничества, которые позволили бы России расследовать ситуацию, — говорится в опубликованном заявлении российского МИДа. — Похоже, что кто-то запрещает министерству юстиции Германии, а также немецким медицинским работникам разговаривать со своими российскими коллегами".

В ведомстве напомнили, что Генпрокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии с просьбой оказать содействие в расследовании. Она также была готова поделиться всеми результатами тестов, которые были проведены во время его экстренной госпитализации сразу после того, как Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Сибири в Москву.

"Несмотря на то, что российские врачи, сумевшие спасти ему жизнь в эти критические часы, также были готовы поделиться всей своей информацией с немецкими коллегами, обе просьбы остались без ответа", — напоминают в Москве.

И выдвигают предположение о том, что реальная цель всех звучащих из Берлина заявлений по данной теме — оправдать определенные заранее запланированные "ответные меры".