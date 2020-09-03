Злоумышленники взломали микроблог индийского премьера

Сделать пожертвования в криптовалюте попросил своих подписчиков в Twitter премьер-министр Индии. Как оказалось, страница Нарендра Моди была взломана.

Информацию подтвердили в компании.

"Нам известно об этой деятельности, и мы предприняли шаги для защиты скомпрометированной учетной записи. Мы активно расследуем ситуацию. В настоящее время мы не знаем, какие дополнительные учетные записи затронуты", — пояснили Twitter.

Взломана была учётная запись narendramodi_in. На микроблог подписано свыше 2,5 миллиона человек. А вот личный аккаунт премьера с 61 миллионом подписчиков не пострадал.