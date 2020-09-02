Серп и молот могут встать в один ряд со свастикой. В Бразилии эти символы начали считать нацистскими.
С такой инициативой выступил сын президента страны, депутат Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару.
"Мой законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма", — заявил политик в своём микроблоге.
Он предлагает наказывать за использование, распространение или изготовление такой символики тюрьмой. Согласно документу, "преступников" будут лишать свободы на срок от 9 до 15 лет.
Напомним, что советская символика под запретом на Украине, Венгрии, Чехии, Польше, Латвии, Грузии, Литве. Так, недавно украинские пограничники задержали 35-летнюю женщину, которая везла из России георгиевские ленточки, значки "9 мая", ленты с триколором России и заготовки к ним. Украинка пояснила, что она является мастером и занимается изготовлением изделий ручной работы. Тем не менее женщину заподозрили в пропаганде тоталитарного режима на территории Украины и передали полицейским.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.