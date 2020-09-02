За серп и молот в Бразилии грозит тюрьма

Серп и молот могут встать в один ряд со свастикой. В Бразилии эти символы начали считать нацистскими.

С такой инициативой выступил сын президента страны, депутат Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару.

"Мой законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма", — заявил политик в своём микроблоге.

Он предлагает наказывать за использование, распространение или изготовление такой символики тюрьмой. Согласно документу, "преступников" будут лишать свободы на срок от 9 до 15 лет.

Напомним, что советская символика под запретом на Украине, Венгрии, Чехии, Польше, Латвии, Грузии, Литве. Так, недавно украинские пограничники задержали 35-летнюю женщину, которая везла из России георгиевские ленточки, значки "9 мая", ленты с триколором России и заготовки к ним. Украинка пояснила, что она является мастером и занимается изготовлением изделий ручной работы. Тем не менее женщину заподозрили в пропаганде тоталитарного режима на территории Украины и передали полицейским.