Вашингтон отменяет 33-летнее эмбарго на поставки оружия Кипру

США решили снять ограничения на продажу несмертельного оружия Кипру после многолетнего запрета. Повод — "интенсивный греко-турецкий кризис".

Госсекретарь США Майк Помпео объявил об этом решении в телефонном разговоре с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Вашингтон собирается отказаться от ограничений на " экспорт, реэкспорт, ретрансляцию и временный ввоз нелетальных оборонных изделий и оборонных услуг", введенных против Кипра.

"Пока только на один финансовый год, начиная с октября", — говорится в заявлении Госдепартамента.

Сам Помпео в Twitter, похвалил Кипр как "ключевого партнера Америки в Восточном Средиземноморье и приветствовал углубление сотрудничества в области безопасности между двумя странами.

The Republic of Cyprus is a key partner in the Eastern Mediterranean. I am pleased to announce that we are deepening our security cooperation. We will waive restrictions on the sale of non-lethal defense articles and services to the Republic of Cyprus for the coming fiscal year. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 1, 2020

Этот шаг означает поворот в политике США в отношении продажи оружия де-факто разделенному острову. Кипр, напомним, был разделен еще в 1974 году после турецкого вторжения, которое, в свою очередь, последовало за греческим переворотом. Северо-восточная часть острова с тех пор контролируется отколовшимся образованием, называющим себя Турецкой Республикой Северного Кипра, которую не признает никто, кроме Анкары.

В 1987 году, спустя 13 лет после фактического раздела острова, США ввели свое эмбарго, чтобы стимулировать усилия по воссоединению и помочь избежать гонки вооружений на острове. Однако сейчас ситуация может выйти из-под контроля.

Как отреагировала Турция

Анкара уже отреагировала на это заявление, обвинив Вашингтон в "пренебрежении равенством и балансом" и призвала своего союзника по НАТО пересмотреть его.

Турция также предупредила, что предпримет "необходимые ответные шаги в соответствии со своей юридической и исторической ответственностью гарантировать безопасность Кипрско-турецкого народа", если США не отменят свое решение.

Напомним, напряженность в регионе достигла высокого уровня после того, как Турция начала разведку природных ресурсов в водах восточной части Средиземного моря, оспариваемых Грецией, что вызвало гнев Афин. Турецкое судно в настоящее время проводит разведку именно между Кипром и греческим островом Крит.

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