Вашингтон отменяет 33-летнее эмбарго на поставки оружия Кипру

США решили снять ограничения на продажу несмертельного оружия Кипру после многолетнего запрета. Повод — "интенсивный греко-турецкий кризис".
Госсекретарь США Майк Помпео объявил об этом решении в телефонном разговоре с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Вашингтон собирается отказаться от ограничений на " экспорт, реэкспорт, ретрансляцию и временный ввоз нелетальных оборонных изделий и оборонных услуг", введенных против Кипра.
"Пока только на один финансовый год, начиная с октября", — говорится в заявлении Госдепартамента.
Сам Помпео в Twitter, похвалил Кипр как "ключевого партнера Америки в Восточном Средиземноморье и приветствовал углубление сотрудничества в области безопасности между двумя странами.
The Republic of Cyprus is a key partner in the Eastern Mediterranean. I am pleased to announce that we are deepening our security cooperation. We will waive restrictions on the sale of non-lethal defense articles and services to the Republic of Cyprus for the coming fiscal year.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 1, 2020
Этот шаг означает поворот в политике США в отношении продажи оружия де-факто разделенному острову. Кипр, напомним, был разделен еще в 1974 году после турецкого вторжения, которое, в свою очередь, последовало за греческим переворотом. Северо-восточная часть острова с тех пор контролируется отколовшимся образованием, называющим себя Турецкой Республикой Северного Кипра, которую не признает никто, кроме Анкары.
В 1987 году, спустя 13 лет после фактического раздела острова, США ввели свое эмбарго, чтобы стимулировать усилия по воссоединению и помочь избежать гонки вооружений на острове. Однако сейчас ситуация может выйти из-под контроля.
Анкара уже отреагировала на это заявление, обвинив Вашингтон в "пренебрежении равенством и балансом" и призвала своего союзника по НАТО пересмотреть его.
Турция также предупредила, что предпримет "необходимые ответные шаги в соответствии со своей юридической и исторической ответственностью гарантировать безопасность Кипрско-турецкого народа", если США не отменят свое решение.
Напомним, напряженность в регионе достигла высокого уровня после того, как Турция начала разведку природных ресурсов в водах восточной части Средиземного моря, оспариваемых Грецией, что вызвало гнев Афин. Турецкое судно в настоящее время проводит разведку именно между Кипром и греческим островом Крит.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.