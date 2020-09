Вашингтон отменяет 33-летнее эмбарго на поставки оружия Кипру

США решили снять ограничения на продажу несмертельного оружия Кипру после многолетнего запрета. Повод — "интенсивный греко-турецкий кризис".

Госсекретарь США Майк Помпео объявил об этом решении в телефонном разговоре с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Вашингтон собирается отказаться от ограничений на " экспорт, реэкспорт, ретрансляцию и временный ввоз нелетальных оборонных изделий и оборонных услуг", введенных против Кипра.

Сам Помпео в Twitter, похвалил Кипр как "ключевого партнера Америки в Восточном Средиземноморье и приветствовал углубление сотрудничества в области безопасности между двумя странами.

The Republic of Cyprus is a key partner in the Eastern Mediterranean. I am pleased to announce that we are deepening our security cooperation. We will waive restrictions on the sale of non-lethal defense articles and services to the Republic of Cyprus for the coming fiscal year.