Американские средства массовой информации несут ответственность за массовые беспорядки, которые сейчас проходят по всей территории США.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Я считаю, что в действительности разжигает это пресса, средства массовой информации. Даже в большей степени, чем кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден. Потому что Байден не знает, что он живой", — объяснил политик.