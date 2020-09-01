Американские средства массовой информации несут ответственность за массовые беспорядки, которые сейчас проходят по всей территории США.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
"Я считаю, что в действительности разжигает это пресса, средства массовой информации. Даже в большей степени, чем кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден. Потому что Байден не знает, что он живой", — объяснил политик.
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