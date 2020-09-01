Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова объявили о создании политической партии.

"Это происходит очень сложно, и в последние двадцать лет в Беларуси не была зарегистрирована ни одна партия, но мы идем своим путем. Мы все три с половиной последних месяца несмотря ни на какие преграды идем вперед, мы надеемся, что партия будет зарегистрирована", — пояснила Колесникова.