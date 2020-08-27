Депутат ГД: Саакашвили едет в Грузию делать революцию

Михаил Саакашвили планирует участвовать в новой "цветной революции". Она ждёт Грузию после парламентских выборов.

Такое предположение РИА Новости высказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

"Учитывая тесные связи Саакашвили с Республиканской партией (США — прим. ред.) и стремление последней отметиться антироссийскими демаршами перед предстоящими выборами президента США, такой сценарий представляется вполне возможным. Не исключено, что Саакашвили отвели важную роль в новой "цветной революции" в Грузии", — полагает Панина.

Она напомнила, что на родине бывшего президента ждёт тюрьма, поэтому попасть в страну ему будет непросто. Скорее всего, Михаил Саакашвили устроит из своего возвращения политическую акцию, а границу будет переходить в толпе сторонников. Такую тактику он использовал в 2017 году, когда пытался въехать на Украину.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил о своём намерении вернуться в Грузию. Он поблагодарил Украину, отметив, что "пора возвращаться".