Михаил Саакашвили намерен вернуться в Грузию

Михаил Саакашвили намерен вернуться в Грузию. В каком качестве, не уточняется.

О своих намерениях бывший президент Грузии сообщил в видеообращении.

"Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!" — заявил политик.

Он поблагодарил Украину, назвав её "вторым домом". Значит ли это, что он покидает занимаемую сейчас должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, непонятно.

Напомним, что Грузии предстоят парламентские выборы. Саакашвили много раз заявлял, что не признаёт нынешнее руководство страны.

Стоит отметить, что против бывшего президента в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. По нескольким из них вынесены судебные решения, Михаила Саакашвили ждёт лишение свободы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению эксперта по СНГ Владимира Жарихина, партия Саакашвили "Национальное движение" действительно может победить на предстоящих парламентских выборах.